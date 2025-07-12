Американский пилот высказался об авиакрушении в Индии

Отключение двигателей авиалайнера Boeing 787-8 без участия пилота практически невозможно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил экс-глава отдела расследований Федерального управления гражданской авиации США Джеф Гузетти.

"У каждого выключателя есть механический фиксатор, который нужно оттянуть, а затем повернуть. Поэтому едва ли такие выключатели могли быть перемещены случайно, если только не имела место какая-то неисправность", - приводит его слова газета The Washington Post.

По мнению еще одного специалиста, отставного пилота и авиационного консультанта Росса Аймера, перезапускать двигатели было бесполезно. "На такой высоте нет никаких шансов, что у них было время, чтобы снова набрать мощность, скорость и выправить высоту", - прокомментировал он предварительный отчет индийских экспертов.

Ранее бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Air India, произошедшей 12 июня в Ахмедабаде.

Согласно предварительным выводам, почти сразу после взлета выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 перешли из положения "работа" в положение "отключение". Через несколько секунд они снова были запущены.

Записи разговоров в кабине зафиксировали момент замешательства пилотов. Один из них спросил: "Почему вы отключили двигатели?", другой ответил: "Я этого не делал".

Расследование продолжается. Ожидается, что AAIB опубликует дальнейшие выводы в своем окончательном отчете. На данном этапе расследования бюро не выдало никаких рекомендаций по безопасности эксплуатации двигателей Boeing 787-8 или GE GEnx-1B.