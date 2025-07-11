В Азербайджане создадут суперкомпьютерную инфраструктуру

Важным проектом, который будет способствовать развитию цифровой экономики в Азербайджане, станет создание министерством экономики суперкомпьютерной инфраструктуры, что обеспечит более быструю и точную подготовку экономических прогнозов, расширение возможностей моделирования в процессах принятия решений.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум промышленности 4.0 - промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Технологические решения одновременно повышают эффективность производства и снижают воздействие на окружающую среду. Таким образом, мы рассматриваем каждый наш шаг в направлении Индустрии 4.0 не только как технологическую цель, но и как составную часть большой национальной стратегической цели - инклюзивного и устойчивого развития", - отметил министр.