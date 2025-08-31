Китай построил мощнейшую в мире морскую ветроэнергетическую установку

В Китае завершено строительство самой мощной в мире морской ветроэнергетической установки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Мощность новой турбины достигает 26 мегаватт. Высота конструкции приближается к 200 метрам, а площадь, охватываемая вращающимися лопастями, составляет около 77 тысяч квадратных метров. Турбина собрана из более чем 30 тысяч деталей, устойчива к тайфунам и оснащена современными антикоррозийными технологиями.

По прогнозам, после подключения к энергосети установка сможет ежегодно производить около 100 ГВтч электроэнергии в год - этого хватит для снабжения 55 тысяч домохозяйств.

Телеканал отмечает, что турбина была полностью спроектирована и произведена в Китае. Проект стал важным этапом в развитии национальной морской ветроэнергетики.

По данным издания Electrek, разработка китайской государственной компании Dongfang Electric превзошла предыдущего рекордсмена - 21,5-мегаваттную турбину Siemens Gamesa, установленную в Дании. Новая турбина позволит Китаю сократить потребление стандартного угля на 30 000 тонн и снизить выбросы CO2 на 80 000 тонн.

В настоящее время установка проходит испытания на усталость (процесс оценки способности материала выдерживать повторные циклы нагрузки или напряжения - "Газета.Ru"), которые могут занять до года, прежде чем она будет полностью сертифицирована.