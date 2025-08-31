https://news.day.az/world/1777390.html Европейские лидеры готовят новый раунд переговоров по Украине 4 сентября в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, руководства НАТО и Еврокомиссии, посвящённая вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
4 сентября в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, руководства НАТО и Еврокомиссии, посвящённая вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Ожидается, что в переговорах примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Основным пунктом повестки станет обсуждение предоставления Украине дополнительных гарантий безопасности.
