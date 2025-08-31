Соперник "Карабаха" арендовал игрока сборной Украины

Один из соперников "Карабаха" по групповому этапу Лиги чемпионов, лиссабонская "Бенфика", усилила состав новым футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, португальский клуб арендовал полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова до конца текущего сезона. Согласно условиям соглашения, "Бенфика" сможет выкупить трансфер 22-летнего игрока следующим летом.

В составе "Шахтера" Судаков провел 148 матчей и забил 35 мячей. За национальную сборную Украины он сыграл 29 встреч и отличился тремя голами.

Напомним, "Карабах" начнет выступление в основном этапе Лиги чемпионов 16 сентября выездным матчем против "Бенфики".