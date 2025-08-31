Азербайджан и ОТГ: от культурного единства к движущей силе Евразии

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Организация тюркских государств (ОТГ) всё более активно позиционирует себя как значимый геополитический и экономический актор в Евразийском регионе. Азербайджан, один из её стран-основателей, последовательно демонстрирует твёрдую политическую волю и практическую приверженность углублению сотрудничества между тюркоязычными странами. Укоренённое в общности языка, культурного наследия и исторического прошлого, участие Азербайджана в ОТГ выходит далеко за рамки символизма - оно основано на стратегии и видении будущего.

От интеграции таможенных процедур и энергетических проектов до цифровой инфраструктуры и транспортных коридоров - Баку рассматривает ОТГ не только как культурное сообщество, но и как платформу для продвижения коллективных экономических и геополитических интересов. Азербайджанское руководство неизменно поддерживает инициативы "Видение тюркского мира - 2040" и "Стратегию ОТГ на 2022-2026 годы", нацеленные на превращение организации в динамичную региональную силу.

Недавняя 10-я встреча руководителей таможенных служб государств-членов ОТГ, прошедшая 16 января 2025 года в Баку, подчеркнула ключевую роль Азербайджана. В ходе заседания были приняты конкретные шаги по упрощению таможенных процедур, обмену данными и облегчению торговли. Благодаря развитию стратегических инструментов, таких как Транскаспийский таможенный транзитный портал, а также усовершенствованию механизмов "Единое окно" и "Единая остановка", ОТГ формирует технический фундамент для более интегрированного тюркского экономического пространства - в значительной степени благодаря инициативам Азербайджана.

Союзные соглашения: углубление связей Азербайджана с Турцией и Узбекистаном

Решительная политика Азербайджана в тюркском мире наглядно проявляется в укрепляющихся двусторонних союзах, прежде всего с Турцией и Узбекистаном - двумя ключевыми опорами ОТГ.

Принятая Анкарская декларация от 29 января 2025 года по итогам трёхсторонней встречи министров иностранных дел, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности и принципам международного права. Эта трёхсторонняя рамка постепенно превращается в стратегический треугольник влияния внутри ОТГ. Она нацелена на продвижение широкомасштабного сотрудничества в торговле, энергетике, логистике и цифровизации - с акцентом на стратегический Срединный коридор.

Турция и Азербайджан, связанные исторической Шушинской декларацией, уже поддерживают отношения, близкие к оборонному союзу. Между тем отношения Азербайджана с Узбекистаном вступили в новую стратегическую фазу после государственного визита Президента Ильхама Алиева в Ташкент и подписания Договора о союзнических отношениях в августе 2023 года. Этот знаковый документ, охарактеризованный Главой государства как "исторический момент", символизирует высший уровень межгосударственного партнёрства.

За ним последовал широкий перечень отраслевых соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном - в сфере энергетики, сельского хозяйства, образования, профессиональной подготовки, торговли, обороны и охраны окружающей среды. Дорожная карта по доведению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2030 году выглядит одновременно амбициозной и реалистичной, учитывая усиливающуюся экономическую синергию двух стран.

Особенно показателен вклад Узбекистана в послеконфликтное восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, включая строительство школ и промышленных объектов. Это отражает не только политическую близость, но и подлинное братское единство.

Политическая стабильность и стратегическая гармония в рамках ОТГ

Стратегическую целостность ОТГ обеспечивает политическая стабильность и взаимное доверие. Государства-члены - Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан - поддерживают доброжелательные двусторонние отношения друг с другом и в целом конструктивное взаимодействие с внешними партнёрами.

Это внутреннее согласие - стратегический капитал. В отличие от многих других региональных объединений, раздираемых внутренними противоречиями, ОТГ опирается на общие цивилизационные ценности, совпадающие национальные интересы и растущую координацию в вопросах региональной безопасности, транспорта и цифровой трансформации.

Совместная работа над модернизацией таможенных процедур, развитием транспортных маршрутов, включая TRACECA и Срединный коридор, а также внедрением цифровых технологий свидетельствует о едином понимании глобальных экономических тенденций и необходимости оставаться конкурентоспособными.

В этом контексте географическое положение Азербайджана, его масштабные инфраструктурные инвестиции (железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Свободная экономическая зона Алят, Бакинский международный морской торговый порт) и дипломатическая гибкость превращают его в опорный центр, соединяющий тюркский мир с Европой, Азией и другими регионами.

ОТГ: зарождающийся глобальный игрок

По мере того как мировые центры силы меняются, а региональная связанность становится определяющим фактором международных отношений, ОТГ стоит на пороге превращения из культурного объединения в стратегическую коалицию с глобальной значимостью. Скоординированные действия организации в сферах энергетики, торговли, транспорта и цифрового управления показывают, что она уже давно перестала быть символическим образованием и стала функциональным, ориентированным на результат институтом.

Видение Азербайджана относительно будущего ОТГ соответствует более широким региональным тенденциям - таким как диверсификация цепочек поставок, рост дипломатии средних держав и необходимость в многосторонних платформах, отражающих общие культурные и экономические идентичности. Срединный коридор, поддержанный Азербайджаном, Турцией и странами Центральной Азии, является не просто транспортным маршрутом; это геополитическое заявление о самостоятельности, связности и сотрудничестве на евразийском пространстве.

В условиях глобальных вызовов безопасности, технологических трансформаций и изменяющихся союзов ОТГ предлагает модель, основанную на стабильности, взаимном уважении и общем развитии. При активном участии Азербайджана в формировании институциональной и стратегической повестки ОТГ готова стать одной из самых влиятельных многосторонних организаций XXI века.