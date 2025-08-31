https://news.day.az/world/1777380.html Хуситы задержали сотрудника одного из агентств ООН Силы безопасности мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) задержали в йеменской столице, городе Сана, сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на заявление гуманитарной организации.
Как отмечается, "местные силы безопасности провели обыски" в офисах ВПП ООН в Сане и "задержали одного из сотрудников". Представители ооновского агентства также получили информацию о задержании своих коллег в других регионах Йемена.
