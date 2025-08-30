https://news.day.az/tourism/1777220.html Азербайджан готов принять в несколько раз больше туристов Туристическая сфера Азербайджана способна принять в 2-3 раза больше туристов. Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде в ходе организованного представляемой им организацией медиа-тура на пляжи посёлка Шувялан. "В сфере услуг в Азербайджане нет серьёзных проблем.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде в ходе организованного представляемой им организацией медиа-тура на пляжи посёлка Шувялан.
"В сфере услуг в Азербайджане нет серьёзных проблем. Количество занятых в сфере туризма растёт из года в год, создаются новые рабочие места", - отметил советник председателя.
