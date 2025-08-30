АМИ Trend успешно интегрирует в современные мировые СМИ

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца, депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Аслан поделился своими мыслями в связи с 30-летием агентства, отметив, что Trend успешно интегрируется в современные мировые СМИ, передает Day.Az.

"Потребность Азербайджана в свободе слова, плюрализме, моральном и духовном просвещении, выражении национальных интересов и честных ежедневных новостях удовлетворяется нашей национальной прессой. За эти годы Информационное агентство Trend, считающее своим главным приоритетом оперативную подачу независимой, беспристрастной, достоверной информации, а также толерантность, многообразие и отличие от других, завоевало глубокую симпатию читателей.

В условиях изобилия электронных средств массовой информации в глобализирующемся мире крайне сложно сохранять имидж и привлекать новых читателей. Однако благодаря профессиональной команде, сумевшей занять достойное место в современном медиапространстве, Trend успешно преодолел эти вызовы и продолжил развитие. Славный путь агентства является примером для начинающих электронных СМИ как структуры, сыгравшей особую роль в истории современных азербайджанских медиа.

С ответственностью и гордостью можно сказать, что Trend оперативно освещает политические, экономические, социальные события не только Азербайджана, но и Каспийского региона в целом, новости Южного Кавказа и Центральной Азии, и служит надежным источником для выхода на мировую арену.

Примечательно, что славный 30-летний юбилей Trend совпал с празднованием 150-летнего юбилея Азербайджанской национальной прессы.

Еще раз сердечно поздравляю коллектив Trend с этим знаменательным днем, желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и новых успехов в вашем славном труде во имя развития нашей национальной прессы", - сказал Н.Аслан.