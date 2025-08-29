Президент Ильхам Алиев очертил стратегические приоритеты ОТГ

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

На фоне усиливающейся турбулентности мировой политики и нарастающих экономических вызовов страны Организации тюркских государств (ОТГ) делают ставку на укрепление взаимных связей. В центре этого процесса - Азербайджан, который в последние годы демонстрирует активность не только как один из основателей объединения, но и как площадка, задающая стратегическую повестку. Последние годы показывают, что Баку постепенно становится центром принятия решений и стратегического планирования, определяя направления экономической, транспортной и политической интеграции внутри тюркского мира.

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия" подчеркнул, что Баку с самого начала занимал ясную позицию по развитию института тюркской интеграции.

"Он начинался как своего рода группа стран, как консультативная группа, как совет, но затем претерпел изменения. У организации большой потенциал. У нас очень тесные отношения с Турцией, теперь основанные на Декларации о союзнических отношениях, которую мы с Президентом Эрдоганом подписали в Шуше в 2021 году, что делает нас военными и политическими союзниками. С юридической точки зрения это важный фактор не только для обеих стран, но и для всего тюркского мира. В прошлом году мы подписали договор о союзнических отношениях с Узбекистаном. Также с другими членами Организации тюркских государств есть соглашения или декларации о стратегическом партнерстве", - отметил глава государства.

Регулярные саммиты и встречи министров подтверждают возрастающее влияние Азербайджана в развитии ОТГ. В 2024 году именно в Шуше была принята Карабахская декларация, заложившая акценты на устойчивое развитие, логистику и климатическую повестку. В 2025 году аналогичная дискуссия прошла в Будапеште, где на первый план вышли вопросы транспортной связанности и безопасности.

Растущую значимость приобретают и секторальные встречи. Так, в мае этого года Баку принял министров внутренних дел стран ОТГ. Главной темой стали борьба с транснациональными угрозами и укрепление правопорядка, что свидетельствует о расширении горизонтов сотрудничества за рамки экономики и транспорта.

Как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев, страны ОТГ объединяют общие корни, что делает организацию уникальной.

"Если рассмотреть другие международные организации, то не все из них объединены общей этнической составляющей. Да, мы разные народы, но у всех нас общие корни, восходящие к тюркскому этносу. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это - преимущество", - сказал глава государства.

Одним из ключевых направлений, в которых Азербайджан выступает лидером, остается развитие транзитных маршрутов. Страна рассматривается как главный узел для выхода Центральной Азии к европейским рынкам.

Только за последние два десятилетия в Азербайджане построено и реконструировано свыше 21 тыс. километров автодорог, более 1,5 тыс. километров железных дорог, сотни мостов и тоннелей. Проекты "Север-Юг", Средний коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской порт значительно усилили позиции страны в международной логистике.

"Когда мы говорим о сегодняшнем дне, о коридорах, нас невозможно обойти стороной. Это невозможно. Наши территории, наши объекты должны быть использованы. Также важно, что во всех странах-членах организации обеспечена политическая стабильность, между всеми странами налажены дружеские отношения, что действительно делает организацию уникальной. Поэтому нам нужно укреплять её и делать это конкретными проектами, инвестициями в энергетику, транспорт, культурные проекты", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Особое место в этой логике является Зангезурский коридор. То, что ранее существовало лишь как концепция, постепенно превращается в осязаемую инфраструктуру: железнодорожная линия на азербайджанской территории близка к завершению, а к весне 2026 года ее начальная пропускная способность составит 15 миллионов тонн грузов в год. Этот проект не только усиливает транспортную связанность региона, но и подтверждает роль Азербайджана как надежного центра экономической и энергетической стабильности.

Ближайшей вехой станет саммит ОТГ в Габале осенью 2025 года. Здесь, как ожидается, будут заданы ориентиры по транспортной интеграции, унификации таможенных процедур и развитию зелёного финансирования.

Глава государства очертил более широкую миссию организации: "Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Роль Азербайджана в рамках ОТГ выходит далеко за рамки символической или формальной активности. Страна превращается в настоящий центр инициатив, способный влиять на формирование стратегической повестки всего объединения. Проекты транспортной и энергетической инфраструктуры укрепляют позиции страны как ключевого узла для международной торговли и региональной стабильности.

Политическая воля Президента Ильхама Алиева позволяют Азербайджану задавать стратегическую повестку в рамках ОТГ и продвигать ключевые инфраструктурные проекты, которые объединяют тюркский мир. Благодаря лидерству главы государства объединение не только усиливает свои позиции внутри региона, но и получает шанс стать влиятельным игроком на международной арене.

Азербайджан демонстрирует, что ОТГ может выйти на глобальную арену как влиятельная организация, способная объединять страны вокруг общих целей, стимулировать экономическое развитие и оказывать стабилизирующее влияние в международной политике. Позиция Баку показывает: прочное единство тюркского мира - это не только инструмент внутренней кооперации, но и ресурс для создания возможностей для соседей и партнеров по всему региону.