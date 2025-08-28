"Нефтчи" подписал американца

"Нефтчи", который будет играть в Кубке Европы ФИБА, усилил свой состав американским баскетболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Представитель столицы подписал годичный контракт с Квиндариосом Брауном.

Отметим, что последний сезон 30-летний баскетболист провел в литовском клубе "Ювентус Утена".