https://news.day.az/sport/1776727.html "Нефтчи" подписал американца "Нефтчи", который будет играть в Кубке Европы ФИБА, усилил свой состав американским баскетболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Представитель столицы подписал годичный контракт с Квиндариосом Брауном.
"Нефтчи" подписал американца
"Нефтчи", который будет играть в Кубке Европы ФИБА, усилил свой состав американским баскетболистом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Представитель столицы подписал годичный контракт с Квиндариосом Брауном.
Отметим, что последний сезон 30-летний баскетболист провел в литовском клубе "Ювентус Утена".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре