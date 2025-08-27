https://news.day.az/politics/1776580.html Мирзоян о планах по подписанию мирного договора с Азербайджаном Достигнутые в Вашингтоне договорённости зафиксировали стремление к восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян. По словам министра, затем планируется подписание и ратификация мирного договора между сторонами.
