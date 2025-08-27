В команде Трампа оценили его шансы на Нобелевскую премию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер является лучшим кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале DRM News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я желаю только одного - чтобы Нобелевский комитет наконец-то взялся за дело и осознал, что вы - самый лучший кандидат за все время ее существования", - сказал спецпосланник американскому лидеру.

При этом Уиткофф отметил, что "успехи Трампа меняют правила игры в мире" и выразил надежду, что международное сообщество "рано или поздно осознает этот факт".

Представители семи стран уже поддержали выдвижение главы США на Нобелевскую премию мира.