В США представлен уникальный робот для складов

Недавний лидер мировой робототехники компания Boston Dynamics представила нового складского робота, у которого хорошие шансы на масштабные продажи в распределительные центры и склады Amazon и Walmart, а возможно и за пределы США

Как передает Day.Az, робот предназначен для подъёма, переноса и перемещения тяжёлых грузов и сочетает в себе мобильность, точность и безопасность на уровне, который, как утверждается, ранее был недостижим.

Цена пока не озвучена, но согласно ряду сообщений на форумах, речь может идти о производстве до 5 тысяч роботов данной модели в течение года, с выходом на 20-50 тысяч роботов на второй год серийного производства.