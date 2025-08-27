Объявлена дата премьеры iPhone 17

Ежегодное мероприятие Apple, посвященное премьере iPhone нового поколения, состоится 9 сентября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт компании, презентация пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния) в театре Стива Джобса и начнется 10:00 утра по местному времени (21:00 по Баку).

Всего Apple покажет четыре модели смартфона: стандартный iPhone 17, принципиально новую версию iPhone 17 Air Air, которая заменит в линейке малопопулярную модификацию Plus, а также флагманские варианта iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max.

Помимо iPhone 17, компания представит Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3 - впервые за последние три года все обновленные модели смарт-часов дебютируют одновременно. Плюс ко всему американцы могут показать новые наушники AirPods Pro 3, обновленную смарт-колонку HomePod mini и модернизированную телевизионную приставку Apple TV 4K.

Наконец, 9 сентября Apple анонсирует сроки запуска операционных систем iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другого программного обеспечения для различных устройств.