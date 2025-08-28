С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей на вакантные места

Отбор специальностей на плановые вакантные места высших учебных заведений будет осуществляться через интернет с сегодняшнего дня до 2 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре.

Отметим, что абитуриенты в электронном заявлении могут указывать коды специальностей высших учебных заведений, а также специальностей средних специальных учебных заведений (колледжей).