https://news.day.az/society/1776651.html С сегодняшнего дня начинается отбор специальностей на вакантные места Отбор специальностей на плановые вакантные места высших учебных заведений будет осуществляться через интернет с сегодняшнего дня до 2 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре.
Отбор специальностей на плановые вакантные места высших учебных заведений будет осуществляться через интернет с сегодняшнего дня до 2 сентября.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре.
Отметим, что абитуриенты в электронном заявлении могут указывать коды специальностей высших учебных заведений, а также специальностей средних специальных учебных заведений (колледжей).
