Посол Азербайджана в Венесуэле вручил верительные грамоты Мадуро

27 августа 2025 года посол Азербайджанской Республики в Боливарианской Республике Венесуэла Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Венесуэле.

В ходе беседы с президентом Венесуэлы посол Р. Рзаев передал Николасу Мадуро приветствие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В ответ за переданное приветствие президент Венесуэлы выразил благодарность и, в свою очередь, попросил передать свои наилучшие пожелания Президенту Азербайджана.

Николас Мадуро с удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан и вновь поблагодарил главу Азербайджанского государства за тёплый приём и гостеприимство.

На встрече также был проведён обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений между странами, продолжения успешного сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, в период председательства обеих стран в Движении неприсоединения, а также перспективам взаимодействия в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика, туризм и других.