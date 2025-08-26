Суд отказал Саргсяну в прекращении уголовного дела

Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Как передает Day.Az, об это сообщают армянские СМИ.

Отметим, что адвокат Саргсяна подал ходатайство о закрытии уголовного дела с учетом "получения доказательств незаконным путем".