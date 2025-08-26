https://news.day.az/unusual/1776379.html

В США заметили редкое природное явление - ВИДЕО

Впечатляющие облака мамматус украсили небо над Техасом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие облака встречаются сравнительно редко, в основном в тропических широтах. Mammatus можно наблюдать и в средних широтах. Представляем вашему вниманию данное видео: