В США заметили редкое природное явление - ВИДЕО
Впечатляющие облака мамматус украсили небо над Техасом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие облака встречаются сравнительно редко, в основном в тропических широтах. Mammatus можно наблюдать и в средних широтах.
