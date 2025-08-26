Когда Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор?

Полный мир между Азербайджаном и Арменией принесёт огромные выгоды населению региона. Администрация Трампа рассчитывает, что окончательный мирный договор удастся подписать и ратифицировать к концу 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в авторитетном американском журнале Foreign Policy, которая посвящена переговорам между Баку и Ереваном в Вашингтоне, а также перспективам нормализации отношений на Южном Кавказе.

В статье говорится, что встреча 8 августа в Вашингтоне между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стала переломным моментом в многолетнем противостоянии соседей по Южному Кавказу.

"Две страны подписали рамочное соглашение, которое может привести к завершению конфликта, начавшегося еще до их обретения независимости от Советского Союза, открыть путь к региональной торговле и инвестициям.

Рамочный договор свидетельствует о том, что обе стороны признают: пришло время искать прочный мир, который может не только положить конец конфликту между Баку и Ереваном, но и преодолеть географическую и политическую раздробленность, долгое время мешавшую развитию Южного Кавказа. По словам одного из официальных лиц, вовлечённых в процесс, администрация Трампа рассчитывает, что окончательный мирный договор удастся подписать и ратифицировать к концу 2026 года. Все стороны - включая США - должны выполнить свои обязательства и урегулировать ряд остающихся нерешённых вопросов", - пишет Foreign Policy.

Журнал напомнил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией на протяжении десятилетий оставался причиной фрагментации Южного Кавказа.

"Однако, разгромная победа Азербайджана над Арменией во Второй карабахской войне в 2020 году, а затем возврат под его контроль последних районов, удерживаемых армянской стороной, в конце 2023 года, создали принципиально новую реальность. Пашинян понял, что сокрушительное военное поражение создает не только необходимость заключить мир, но и возможность добиться окончательного завершения конфликта", - говорится в статье.

Как отмечает Foreign Policy, контуры мирного договора давно были очевидны: взаимное признание территориальной целостности, демаркация границ, отказ от юридических претензий и установление дипломатических отношений. В марте Баку и Ереван объявили, что согласовали основы соглашения на этих условиях. Теперь Азербайджану и Армении при помощи США предстоит перейти от рамочного соглашения к полноценному мирному договору.

"При этом остаются серьёзные нерешённые вопросы - обеспечение коридора в Нахчыван через территорию Армении (Зангезурский коридор), а также поправки в армянской конституции, чтобы будущие правительства Армении не могли оспаривать принадлежность Карабаха.

Особенно сложным оказался вопрос о коридоре. Ключевым элементом закулисной дипломатии Вашингтона стало предложение, согласно которому Соединённые Штаты могли бы получить исключительные права на его развитие.

Полный мир между Азербайджаном и Арменией принесёт огромные выгоды населению региона - прежде всего гарантией от новой войны. В рамках общего соглашения Азербайджан получает более тесное стратегическое партнёрство с США, в частности, инвестиции в энергетику и инфраструктуру, включая проект транс-каспийского волоконно-оптического кабеля, и снятие ограничений на военное сотрудничество, что укрепит позиции страны в регионе. Армения также выиграет от углубления сотрудничества в сфере безопасности с США и возможного открытия своих границ с Азербайджаном и Турцией, которые остаются закрытыми со времён Первой карабахской войны", - подчеркивается в статье.

Издание поясняет, что открытие границ позволит Армении интегрироваться в региональные торговые и транспортные сети, которые десятилетиями обходили её стороной.

"Нормализация отношений с Турцией также может последовать достаточно быстро. Запуск транспортных маршрутов и облегчение транзита помогут сделать регион более привлекательным в качестве связующего звена между Европой и Азией. Дополнительные преимущества даст расширение торговли и инвестиций вдоль так называемого Среднего коридора из Китая через Центральную Азию и Каспийское море в Европу. Развитие Среднего коридора, уменьшающее рычаги влияния России в постсоветской Евразии, давно является одной из стратегических целей Вашингтона.

Несмотря на очевидные выгоды, которые принесёт окончательное соглашение для Баку, Еревана и всего региона, путь к нему остаётся непростым. Хотя правительство Пашиняна привержено соглашению, политическая нестабильность в Армении - включая попытку переворота, предпринятую противниками договора, - может осложнить ситуацию.

Рамочное соглашение между Азербайджаном и Арменией представляет собой значительный шаг к завершению одного из самых ожесточённых конфликтов региона. Достижение этой точки потребовало политической смелости от Баку и Еревана, а также настойчивости и дипломатической изобретательности от Соединённых Штатов. Так или иначе, это соглашение знаменует начало новой эры на Южном Кавказе", - говорится в материале.