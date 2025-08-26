В Литве начались массовые протесты

У литовского сейма (парламент страны - прим. ред.) 26 августа начались протесты против новой правящей коалиции.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Речь идет об объединении, включающем три партии: "Неманская заря", Социал-демократическую, а также Литовский союз крестьян и "зеленых". Протестующих не устраивает коалиция социал-демократов с "Зарей", поскольку ее возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, политик, замешанный в ряде скандалов, которого участники акции называют "лжецом" и "клеветником".

Парламенту Литвы пришлось сформировать новую правящую коалицию после отставки бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, который покинул пост на фоне коррупционного скандала.

В вину бывшему главе кабмина ставили получение в национальном банке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.