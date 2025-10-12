Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти военными

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке "незаконного и насильственного" захвата власти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию главы государства.

Это произошло на следующий день после того, как солдаты встали на сторону протестующей молодежи, требовавшей его отставки.

Накануне журнал Jeune Afrique писал, что Радзуэлина покинул Антананариву на фоне продолжающихся с конца сентября массовых протестов. Глава государства уехал после того, как корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказался выполнять приказы властей открывать огонь по демонстрантам и занял площадь в центре города, где с 1970-х годов происходят главные политические перемены на Мадагаскаре.Сейчас протесты набирают силу на севере страны, в Анциранане.