Для iPhone выпустят технологичную игру от создателей Alan Wake и Max Payne

Студия Remedy Entertainment объявила о планах выпустить игру Control на платформах Apple - iPhone, iPad, Mac и гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro. Релиз запланирован на начало 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам разработчиков, пользователи смогут управлять главным персонажем как с помощью сенсорного экрана, так и с использованием контроллеров. Другие технические подробности пока не раскрываются.

Один из пользователей соцсети X (ранее Twitter) поинтересовался, будет ли игра работать напрямую на процессоре Vision Pro или транслироваться с Mac. Представители Remedy отметили, что этот вопрос пока остается открытым.

Примечательно, что для шлема смешанной реальности Apple Vision Pro проект не будет представлять собой иммерсивную VR-игру. По всей видимости, игра просто будет отображаться на большом виртуальном экране.

Control - экшен от третьего лица, выпущенный в 2019 году. Проект получил ряд престижных наград, включая BAFTA, и считается одной из наиболее технологичных игр в портфолио студии, известной также по таким франшизам, как Max Payne и Alan Wake.