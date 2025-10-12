В Азербайджане усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми ветреной погодой: с вечера 13 октября до утра 14 октября - в Баку и на Абшеронском полуострове, а также с 13-го до утра 14-го - в большинстве регионов страны.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с оранжевым предупреждением в Барде, Тертере, Мингячевире, Дашкесане, Горанбое, Нафталане и Агдаме будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в большинстве других регионов страны, согласно жёлтому предупреждению, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

