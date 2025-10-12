BYD прекратит выпуск модели Song Plus

Производство кроссовера BYD Song Plus завершится в Китае, сообщает портал carnewschina.com. Автомобиль был представлен в 2021 году. За время выпуска он разошелся тиражом более 1,57 миллиона единиц по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что прямым преемником Song Plus станет модель Sealion 06, которую выпустили в июле 2025 года.

Автомобиль Sealion 06 доступен в двух модификациях: полностью электрической (EV) и гибридной (DM-i).

В первом случае автомобиль будет приводиться в движение электромотором мощностью 241 л.с. или 228 л.с. Двухмоторной модификации положен электродвигатель мощностью 148 л.с. спереди и двигатель 245 л. с. на задней оси. Гибридная версия оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Суммарная мощность - 215 л.с.

В салоне кроссовера установлена цифровая приборная панель, мультируль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Автомобиль оснащен фирменной интеллектуальной системой помощи при вождении God's Eye ("Глаз Бога"). Она включает в себя 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Система может обеспечить полностью автономный пробег на скорости до 130 км/ч без участия водителя.

Габариты Sealion 06 составляют 4810 х 1920 х 1675 мм при колёсной базе 2820 мм.