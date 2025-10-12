Сегодня правосудие как никогда требует от нас совместной работы

Мы с большим удовольствием приветствуем представителей Международной ассоциации судей в Баку. Об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на церемонии открытия Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам И.Керимова, участие представителей международного судебного сообщества в этом мероприятии является не только проявлением уважения к судебной системе Азербайджана, но и признанием высокого уровня верховенства закона в стране.

"После восстановления нашей независимости Азербайджан начал строить собственную судебную систему на принципах справедливости и законности. Проведение этого мероприятия именно в этом году имеет для нас особое значение - мы отмечаем 5-летие восстановления территориальной целостности и 30-летие Конституции Азербайджана", - подчеркнул он.

Глава Верховного суда отметил, что сегодня правосудие как никогда ранее требует совместной работы.

"Международная ассоциация судей всегда подчёркивает важность сохранения верховенства справедливости и закона. Мы должны адаптироваться к современным реалиям и сделать всё возможное, чтобы правосудие выполняло свою миссию в полном объёме. Целостность, честность и мудрость должны оставаться для нас главными принципами. Мы также должны вносить вклад в решение вопросов, выходящих за национальные границы", - заявил И.Керимов.