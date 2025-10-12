УЕФА рассматривает изменение формата отбора к чемпионату Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация рассматривает возможность пересмотра формата квалификации к чемпионату Европы.

По его словам, цель изменений - сделать отборочные турниры более увлекательными, не увеличивая количество матчей, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Возможно, отборочные матчи будут проходить по-другому. Матчей не станет больше, но формат будет более интересным. Мы как раз думаем об этом", - приводит слова Чеферина Daily Mail.

Как отмечает источник, в УЕФА обсуждают идею адаптации элементов из других своих турниров - Лиги наций или Лиги чемпионов. Подробности возможных нововведений пока не раскрываются.