https://news.day.az/society/1787582.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, есть погибший и раненый - ВИДЕО В Гаджигабульском районе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненый. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через сёла Гарас и Падар. Автомобиль "Mercedes Atego", принадлежащий ЗАО "AzəriMed", врезался сзади в КамАЗ.
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, есть погибший и раненый - ВИДЕО
В Гаджигабульском районе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненый.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через сёла Гарас и Падар.
Автомобиль "Mercedes Atego", принадлежащий ЗАО "AzəriMed", врезался сзади в КамАЗ.
В результате водитель "Mercedes Atego" - житель Баку, Садыгов Садыг Васиф оглу (1994 г.р.) скончался на месте происшествия, а пассажир - житель Геранбойского района Асанов Аслан Микаил оглу (1987 г.р.) был госпитализирован в Ширванскую центральную городскую больницу.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре