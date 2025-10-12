есть погибший и раненый - ВИДЕО

В Гаджигабульском районе столкнулись два грузовика, есть погибший и раненый.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через сёла Гарас и Падар.

Автомобиль "Mercedes Atego", принадлежащий ЗАО "AzəriMed", врезался сзади в КамАЗ.

В результате водитель "Mercedes Atego" - житель Баку, Садыгов Садыг Васиф оглу (1994 г.р.) скончался на месте происшествия, а пассажир - житель Геранбойского района Асанов Аслан Микаил оглу (1987 г.р.) был госпитализирован в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту проводится расследование.