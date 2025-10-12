Фильм о первой азербайджанской альпинистке, покорившей Эверест, победил в Италии

В итальянском Милане состоялся международный спортивный кинофестиваль FICTS, на котором азербайджанский фильм был удостоен высокой награды.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, работа режиссера Арзу Уршана "Вслед за мечтой" (Following the Dream) стала победителем в категории Documentary - Individual Sport.

Отмечается, что документальный фильм был снят при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и представлен в Баку 8 августа. Картина рассказывает о вдохновляющем пути альпинистки Эльмиры Аслановой к вершине Эвереста.

Отметим, что первой азербайджанкой, которая покорила главную вершину мира - Эверест (8 849 м), стала именно Эльмира Асланова.