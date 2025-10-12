OpenAI обвинили в давлении на своих критиков

Юрист некоммерческой организации Encode AI, занимающийся вопросами регулирования искусственного интеллекта, Натан Кэлвин заявил, что компания OpenAI направила к нему домой полицию для вручения судебной повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

По словам Кэлвина, ему передали документы во время ужина, что юрист расценил как форму давления. В повестке содержался вызов как для него лично, так и для возглавляемой им организации. Кэлвин утверждает, что OpenAI использует свой судебный процесс против Илона Маска как предлог для запугивания критиков.

Ранее The San Francisco Standard сообщала, что OpenAI направила запрос Encode AI, чтобы выяснить, получает ли организация финансирование от Маска. Компания делает это в рамках встречного иска против миллиардера, обвиняя его в использовании недобросовестных методов для замедления работы OpenAI.

По данным издания, аналогичные повестки были направлены и другим организациям, включая Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и The Midas Project, занимающимся общественным контролем за развитием ИИ.

В Encode AI заявили, что считают действия OpenAI попыткой давления на сторонников закона SB 53, вступившего в силу в Калифорнии в сентябре и обязывающего крупные компании раскрывать информацию о безопасности ИИ-систем.

Представитель OpenAI Аарон Квон в свою очередь отметил, что цель компании - понять контекст участия Encode AI в судебных процессах, связанных с Маском. При этом он подчеркнул, что вручение повесток осуществлялось в рамках стандартных юридических процедур.

Руководители The Midas Project опровергли доводы OpenAI, отметив, что получили аналогичные документы, несмотря на то, что не являются стороной в судебном разбирательстве.

Конфликт между OpenAI и Илоном Маском продолжается с прошлого года. Летом стартап xAI подал иск против OpenAI, обвинив компанию в переманивании сотрудников и попытке получить доступ к исходному коду чат-бота Grok и внутренним стратегиям дата-центров.