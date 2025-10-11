Катер и корабль столкнулись на Байкале

Три человека утонули из-за столкновения скоростного катера FR25 с кораблем "Ярославец" в Иркутской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по региону.

По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое не выжили. Еще одного пассажира ищут. При этом девять человек, находившихся на борту второго судна, не пострадали.

Как сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ЧП произошло на озере Байкал в районе поселка Листвянка.