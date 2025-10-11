https://news.day.az/politics/1787454.html Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 11 октября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Байрамов и Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
11 октября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора обсуждались ситуация на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из договоренности по Газе. Была дана высокая оценка успешным посредническим усилиям Турции в ее достижении.
Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре