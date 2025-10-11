https://news.day.az/society/1787449.html Движение на этой бакинской улице стало односторонним - ВИДЕО Движение на улице Талята Шихалиева в Наримановском районе Баку стало односторонним. Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта (AYNA), решение принято после анализа обращений граждан.
Специалисты агентства изучили геометрию дороги, интенсивность движения и потребность в парковках, установив, что встречное движение вызывало затруднения.
Поэтому с учетом этих факторов на участке дороги от проспекта Хатаи до улицы Тебриз будет организовано одностороннее движение.
