Движение на этой бакинской улице стало односторонним

Движение на улице Талята Шихалиева в Наримановском районе Баку стало односторонним.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта (AYNA), решение принято после анализа обращений граждан.

Специалисты агентства изучили геометрию дороги, интенсивность движения и потребность в парковках, установив, что встречное движение вызывало затруднения.

Поэтому с учетом этих факторов на участке дороги от проспекта Хатаи до улицы Тебриз будет организовано одностороннее движение.