Евротройка поддержала соглашение по Газе

Германия, Франция и Великобритания ("европейская тройка") приветствуют соглашение о прекращении огня в секторе Газа и заявляют о готовности поддержать реализацию следующих этапов мирного плана президента США Дональда Трампа, а также доставку гуманитарной помощи в Газу через агентства ООН.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства Германии по итогам переговоров лидеров стран "европейской тройки".

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке, запланированное освобождение заложников и восстановление гуманитарной помощи для мирного населения в Газе. Мы высоко оцениваем лидерскую роль президента Трампа, дипломатические усилия Египта, Катара и Турции в посредничестве, а также значимую поддержку в регионе, оказанную при реализации достигнутых договорённостей", - говорится в документе.