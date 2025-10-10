Казахстан предложил создать единую цифровую транспортно-логистическую карту СНГ

Казахстан предложил рассмотреть возможность создания Единой цифровой транспортно-логистической карты СНГ.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

"Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объема инвестиций", - сказал он.

Токаев также отметил, что близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ.

"Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллектам", - сказал глава государства.

По его словам, для полного раскрытия транспортного потенциала государств СНГ важно создать современную инфраструктуру.