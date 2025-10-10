Топ-10 лучших игроков НБА на данный момент - СПИСОК
Авторитетное американское издание Sports Illustrated опубликовало топ-10 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии начала регулярного сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az, при составлении рейтинга по-прежнему учитывались травмированные игроки, но новички не принимались во внимание. Оценивались только те, кто провел хотя бы один сезон в НБА. Рейтинг игроков определяется исходя из их общего набора навыков, а не из результатов команды.
Топ-10 лучших игроков НБА перед началом сезона-2025/2026
1. Никола Йокич.
2. Шей Гилджес-Александер.
3. Яннис Адетокунбо.
4. Лука Дончич.
5. Виктор Вембаньяма.
6. Энтони Эдвардс.
7. Джейсон Тейтум.
8. Леброн Джеймс.
9. Кейд Каннингем.
10. Донован Митчелл.
