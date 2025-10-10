https://news.day.az/world/1787043.html Карпаты в снегу - ФОТО - ВИДЕО Замечательные кадры с вершины Карпат показал спасатель Василий Фицак. Как передает Day.Az, сегодня в горах облачно, дует западный ветер со скоростью около 10 м/с, температура воздуха составляет -3°C. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, горные пейзажи остаются завораживающими.
Карпаты в снегу - ФОТО - ВИДЕО
Замечательные кадры с вершины Карпат показал спасатель Василий Фицак.
Как передает Day.Az, сегодня в горах облачно, дует западный ветер со скоростью около 10 м/с, температура воздуха составляет -3°C. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, горные пейзажи остаются завораживающими.
Съемка сделана на одной из высокогорных точек, откуда открывается панорамный вид на карпатские хребты, частично скрытые облаками.
Фицак регулярно публикует фото и видео из гор, привлекая внимание к природной красоте региона и условиям, в которых работают спасатели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре