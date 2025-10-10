Карпаты в снегу

Замечательные кадры с вершины Карпат показал спасатель Василий Фицак.

Как передает Day.Az, сегодня в горах облачно, дует западный ветер со скоростью около 10 м/с, температура воздуха составляет -3°C. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, горные пейзажи остаются завораживающими.

Съемка сделана на одной из высокогорных точек, откуда открывается панорамный вид на карпатские хребты, частично скрытые облаками.

Фицак регулярно публикует фото и видео из гор, привлекая внимание к природной красоте региона и условиям, в которых работают спасатели.