Кто получил Нобелевскую премии мира 2025? - ФОТО - ВИДЕО
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
"Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.
Она получает Нобелевскую премию мира за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии, уточняется в тексте.
57-летняя Мачадо - противник правительства Николаса Мадуро.
Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах и принимала участие в президентских выборах 2012 года.
