Кто получил Нобелевскую премии мира 2025?

Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.

"Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Она получает Нобелевскую премию мира за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии, уточняется в тексте.

57-летняя Мачадо - противник правительства Николаса Мадуро.

Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах и принимала участие в президентских выборах 2012 года.