Tesla остановила выпуск роботов Optimus

Корпорация Tesla остановила производство роботов Optimus из-за проблем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Information.

В марте глава компании Илон Маск заявлял, что сможет выпустить 5000 единиц роботов к концу 2025 года. Источники рассказали, что Tesla не сможет достичь амбициозной цели и пересмотрела свои планы. Более того - вероятно, в этом году фирма больше не выпустит ни одного робота.

Проблема заключается в манипуляторах, которых не хватает для выпуска машин. Специалисты объяснили, что роботизированные руки - самая технически сложная деталь гуманоидов Tesla. Существуют проблемы с предплечьями, которые не устраивают инженеров. Также разработка Optimus приостановилась из-за того, что создатель робота Милан Ковач в июне покинул корпорацию Маска.

Источники The Information рассказали, что сотрудники Tesla в частных беседах начинают сомневаться, нужен ли компании человекоподобный робот, так как технические сложности и трудозатраты при его разработке огромны. Однако часть произведенных машин уже используют на заводах - так, гуманоиды сортируют аккумуляторы для электромобилей.