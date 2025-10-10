В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна

В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом Президент России Владимир Путин заявил на брифинге для журналистов по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Новость обновляется