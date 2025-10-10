https://news.day.az/politics/1787199.html В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна - Владимир Путин В целом ситуация с крушением самолета AZAL понятна. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом Президент России Владимир Путин заявил на брифинге для журналистов по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Новость обновляется
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом Президент России Владимир Путин заявил на брифинге для журналистов по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.
Новость обновляется
