Мощное землетрясение у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин, объявлена угроза цунами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

В публикации отмечается, что эпицентр подземных толчков расположен приблизительно в 144 километрах от портового города Давао, его очаг залегал на глубине 58 километров.

По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, в ряде отдельных регионов Индонезии объявлена угроза цунами. Предупреждение действует для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.