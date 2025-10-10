https://news.day.az/world/1787022.html Мощное землетрясение у берегов Филиппин - объявлена угроза цунами Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин, объявлена угроза цунами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Мощное землетрясение у берегов Филиппин - объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин, объявлена угроза цунами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
В публикации отмечается, что эпицентр подземных толчков расположен приблизительно в 144 километрах от портового города Давао, его очаг залегал на глубине 58 километров.
По данным филиппинского Института вулканологии и сейсмологии, в ряде отдельных регионов Индонезии объявлена угроза цунами. Предупреждение действует для провинций Северный Сулавеси и Папуа. Сообщается о риске того, что на эти районы обрушатся волны цунами высотой до 50 сантиметров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре