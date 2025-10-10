Сегодня видному ученому-востоковеду, профессору Аиде Имангулиевой исполнилось бы 86 лет.

Благодаря Аиде Имангулиевой, азербайджанское востоковедение приобрело не только новатора, но и реформатора и проводника смелых идей. Благодаря ей, востоковедческая школа Азербайджана заняла свое достойное место на мировом научном небосклоне.

Аида Имангулиева родилась в семье известного журналиста, педагога Насира Имангулиева. Ее отец был одним из основоположников национальной периодической печати и многие годы возглавлял газеты "Бакы" и "Баку". Мать - Гёвхар Имангулиева (Султанзаде) происходила из рода шамахинских аристократов. Высокие идеалы и ценности, внутренняя культура, стремление к знаниям брались в этой семье за основу, и Аида ханум впитала эти качества с детства и пронесла через всю жизнь.

Свой путь в науку Аида Имангулиева начала с факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), который окончила в 1962 году. Уже в 1966 году она защитила в Москве кандидатскую диссертацию. Получив ученую степень, начала работать в Институте востоковедения Академии Наук Азербайджана, где прошла путь от младшего научного сотрудника до директора. Она стояла у истоков создания учебного курса новой арабской литературы не только в Азербайджане, но и во всем Советском Союзе. В 1989 году Аида Имангулиева стала доктором наук. Она была первой женщиной-востоковедом, первым доктором наук по арабской литературе в Азербайджане и первым директором Института востоковедения.

Ее изыскания по сей день являются руководством к действию и настольной книгой для арабистов и не теряют своей актуальности. Они переведены на многие языки мира, ведь она была первой, кто взялся за огромную по масштабам работу - системно исследовать взаимную литературную связь и влияние между восточной и западной культурами. Аида Имангулиева привнесла в традиционно консервативную востоковедческую науку новаторскую мысль, идею синтеза Востока и Запада, красной нитью проходящую через все ее работы и сделавшую ее труды близкими и понятными ученым на всех континентах.

Аида Имангулиева стала автором трех монографий - ""Ассоциация пера" и Михаил Нуайме", "Джубран Халил Джубран", "Корифеи новоарабской литературы" - и более 70 научных статей. Благодаря ее изысканиям стало известно, что новоарабская литература находилась под очень сильным влиянием западной литературы, в том числе, английских романтиков, представителей русского реализма. Это была непростая задача, так как эти исследования требовали знания нескольких языков. Но, как говорили о ней коллеги-ученые, Аида ханум никогда не искала легких путей.

Нельзя не сказать об Аиде Имангулиевой и как о мудрой наставнице, давшей путевку в жизнь многим талантливым арабистам. Под ее руководством успешно защищались диссертации, молодые ученые с большим вниманием относились к ее мнению и рекомендациям. Выработанные ею направления исследований остаются по сей день дорожной картой для нового поколения арабистов и тех, кто только вступает на этот путь.

"Чувство ответственности, стремление в любом начинании достичь максимального результата, требовательность к себе и дисциплинированность - качества, которые привила мне моя мама. Благородная, яркая, принципиальная, талантливая, гордая, невероятно красивая Аида Имангулиева. Непримиримая к любой несправедливости, неистово преданная своему делу, науке и педагогике - мама за свою короткую жизнь достигла невероятных высот. Она создала новую научную школу в исследованиях современной арабской литературы, стала первой женщиной - директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана. Мама была ученым с мировым именем, ее работы и сегодня высоко ценятся в научной среде. Но при этом она всегда оставалась Женщиной с большой буквы. С огромным любящим сердцем, с тонкой и щедрой душой. Прошло уже 27 лет, как потеряла маму. Мне по-прежнему до боли ее не хватает".

Такие слова написала Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в ответ на просьбу Trend рассказать о себе, своей деятельности, семье, ценностях, о том, что является ее главной мотивацией и что делает ее счастливой.

Воспоминания об Аиде Имангулиевой дороги ее семье, ее коллегам, ее ученикам.

Она ушла из жизни 19 сентября 1992 года, оставив о себе светлую память.