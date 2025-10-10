Из Германии реадмиссированы десятки граждан Азербайджана

9 октября 2025 года в рамках Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 9 октября 2025 года из Германии были возвращены 40 граждан Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.

"Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей соответствующих государственных органов, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, реализует соответствующие меры для оперативного решения трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане, и организации их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество", - сказали в Службе.