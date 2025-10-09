В Азербайджане запущено первое мобильное приложение для изучения жестового языка

При поддержке выгодного мобильного оператора "Nar" в Азербайджане впервые запущено мобильное приложение "JestPlus" для изучения жестового языка. Этот важный социальный проект реализован при совместной поддержке "Nar" Университета ADA и Фонда Университета ADA, компании bp и её партнёров. Разработку контента и методологию обучения осуществил Общественный союз "Поддержка глухих". Цель проекта расширить возможности общения для людей с нарушениями слуха и речи, способствовать инклюзивности и сделать изучение жестового языка доступным для всех.

Приложение "JestPlus" предназначено для системного изучения жестового языка и выходит за рамки обычного словаря, предлагая пользователям интерактивные уроки, тесты и практические задания. В приложении размещено 789 видеороликов, 358 слов жестового языка, 27 иллюстраций и 32 дактилические анимации, которые делают процесс обучения более эффективным и увлекательным. Эти материалы помогают пользователям улучшить знания и навыки общения на жестовом языке. Приложение "JestPlus" в ближайшее время станет доступным для всех, кто хочет изучать азербайджанский жестовый язык.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям "Nar" Хёкума Керимова отметила: "Расширение доступа людей с нарушениями слуха и речи к информации и образованию одно из ключевых направлений КСО-стратегии "Nar". Поддерживая разработку этого мобильного приложения, мы способствуем построению инклюзивного общества и популяризации жестового языка в стране".

Следует отметить, что ранее "Nar" создал первый в Азербайджане единый портал жестового языка www.jestdili.az, тем самым внеся вклад в развитие инклюзивного общества. Мобильный оператор продолжает эту миссию, поддерживая создание приложения жестового языка и реализуя долгосрочные социальные проекты, направленные на развитие знаний и навыков людей с нарушениями слуха и речи. Подробнее о социальных проектах "Nar" можно узнать здесь.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.