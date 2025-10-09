В Азербайджане представили стандарт AzQr для универсальных QR-платежей

Мы уже представили стандарт AzQr участникам ассоциации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов на Baku Fintech Forum 2025.

Он сказал, что по этому поводу также велись дискуссии.

"Мы считаем, что внедрение этого стандарта станет одним из ключевых шагов в развитии сектора. Основная цель его применения - предоставление гражданам более инклюзивного сервиса и возможность оплачивать любые счета через QR-код с помощью приложения любого банка или финтех-организации. Это также существенно поспособствует развитию открытой платежной системы", - отметил В.Халилов.