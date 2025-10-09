Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

В столице Таджикистана стартует череда крупных международных мероприятий, которые обещают задать тон региональной политике на ближайшие годы. Сегодня, 9 октября, в Душанбе пройдет второй саммит в формате "Россия - Центральная Азия", а уже завтра состоится заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Оба форума объединяет общее стремление - укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие транспортных связей и совместное реагирование на вызовы безопасности.

Формат "Россия - Центральная Азия" был впервые апробирован в октябре 2022 года в Астане, в год 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и пятью странами региона. Тогда стороны обозначили курс на углубление экономической кооперации и защиту общих интересов в условиях глобальной нестабильности.

Три года спустя встреча в Душанбе проходит в совершенно иной обстановке - с учетом усиления санкционного давления на Россию, роста конкуренции внешних центров влияния и активизации интеграционных инициатив в самом регионе.

На саммит прибыли президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Повестка включает широкий круг вопросов - от торговли и промышленности до энергетики и миграции. Особое внимание, как отмечают эксперты, будет уделено вопросам транспортной логистики и безопасности.

Основной акцент встречи - развитие торгово-экономического партнерства и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций. Речь идет, в частности, о совместных промышленных проектах, локализации производства, развитии новых транспортных маршрутов и цифровизации торговли.

Россия остается одним из ведущих торговых партнеров стран Центральной Азии: совокупный товарооборот превысил $45 миллиардов в 2024 году.

Обсуждаются проекты в сфере машиностроения, энергетики, агропромышленного комплекса и логистики. В повестке также - вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере, включая расчеты в национальных валютах и использование новых механизмов клиринга.

Важное место занимает и тема трудовой миграции. По данным Минэкономразвития РФ, в России работают около 4 миллионов граждан стран Центральной Азии. Лидеры намерены обсудить пути повышения защиты трудовых прав мигрантов и расширения образовательных программ, направленных на повышение квалификации специалистов из региона.

Наряду с экономикой ключевым вопросом станет безопасность. Ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, рост террористической активности и трансграничной преступности создают для стран Центральной Азии общие риски.

Планируется углубление взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, наркоугрозой и экстремизмом, в том числе через обмен оперативной информацией и проведение совместных учений. Рассматриваются также инициативы по укреплению границ и развитию инфраструктуры безопасности.

Как отмечают аналитики, для России этот аспект приобретает особое значение: стабильность южных рубежей напрямую влияет на внутреннюю безопасность страны.

Уже 10 октября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Повестка включает более десяти ключевых вопросов, среди которых - укрепление экономического взаимодействия, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, развитие гуманитарных связей и цифровой трансформации.

По итогам саммита ожидается подписание обширный пакет документов, включая концепцию военного сотрудничества государств СНГ до 2030 года, программу совместных мер по противодействию новым вызовам и угрозам, а также пакет решений по развитию внутренней торговли и инвестиций.

Одной из центральных инициатив станет обсуждение идеи создания формата "СНГ+" - расширенной площадки взаимодействия с внешними партнерами, включая страны-наблюдатели и ассоциированных участников. Этот шаг может придать организации новый импульс и повысить ее международную субъектность.

Совмещение двух саммитов в один период неслучайно. Москва стремится укрепить системные связи со странами региона, используя разные интеграционные форматы - от СНГ до ШОС и Евразийского экономического союза. При этом каждая из площадок решает свою задачу: СНГ - институциональную и координационную, формат "Россия - Центральная Азия" - стратегическую и прагматическую.

Для государств региона участие в этих форматах - возможность сбалансировать внешнюю политику, получить инвестиции, развить инфраструктуру и совместно противостоять трансграничным вызовам.

Несмотря на амбициозные цели, эксперты отмечают, что выполнение достигнутых договоренностей потребует времени и политической воли. Реализация проектов осложняется нехваткой инвестиций, разницей в уровнях развития экономик и осторожным отношением ряда стран к усилению российского влияния. С другой стороны, санкционные ограничения стимулируют Москву искать новые точки роста и выстраивать долгосрочные экономические цепочки именно в Евразии. В этом контексте саммиты в Душанбе рассматриваются как важный шаг к созданию более устойчивого и самодостаточного регионального пространства.

Результаты двух встреч станут индикатором того, насколько страны СНГ и Центральной Азии готовы перейти от деклараций к конкретным совместным действиям. Если заявленные инициативы получат практическое воплощение, регион может стать одной из наиболее динамично развивающихся зон Евразии.