Об этом заявил проректор Университета АDА, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фариз Исмаилзаде на презентации проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ф.Исмаилзаде отметил, что Приложение разработано специалистами университета Университета АDА и выразил уверенность в том, что оно будет крайне полезно для общества.

По его словам, проект был реализован при финансовой и логистической поддержке ряда представителей частного сектора.

"Это еще раз подтверждает, что сотрудничество университетов и частного сектора развивается и приносит взаимовыгодные результаты. Уверены, что в будущем в рамках такого партнерства будут реализованы новые проекты", - добавил проректор.