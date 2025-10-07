Единый бренд органических товаров стран ОТГ

В перспективе наши органические товары смогут выходить на мировой рынок под единым брендом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

"В этой связи мы предлагаем создать экспертную рабочую группу под эгидой министерства сельского хозяйства, определить первые пилотные проекты и приступить к их реализации в наших странах", - отметил глава Узбекистана.

Президент подчеркнул стратегическую роль органического сельского хозяйства для продовольственной безопасности: "Наши страны могут занять одно из ведущих мест в мире по производству и поставкам органической продукции".

Он также сослался на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО): "Объём мирового рынка органической продукции сегодня превышает 225 миллиардов долларов, и, по прогнозам, в будущем он будет ежегодно расти примерно на 10 процентов".

"Исходя из потенциала наших стран, необходимо укреплять научные исследования, селекцию, промышленное и логистическое сотрудничество для производства качественной и востребованной органической продукции", - подчеркнул Ш.Мирзиёев.