Тюркский мир - один из главных союзников Венгрии в обеспечении безопасного энергоснабжения.

Как сообщает во вторник корреспондент Day.Az, об этом на своей странице в соцсети написал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который находится в Габале для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

"Для обеспечения безопасного энергоснабжения в Венгрии и снижения рецессии мы постоянно привлекаем новые источники энергии. В этой стратегической миссии тюркский мир является одним из наших главных союзников", - отметил он.

П. Сийярто напомнил, что венгерские энергетические компании купили доли в важнейших проектах разработки нефтегазовых месторождений в Азербайджане.

"Мы импортируем 600 тыс. тонн нефти из Казахстана в этом году, а в Узбекистане будут использовать венгерские технологии для строительства атомной электростанции.

Будем продолжать работать над тем, чтобы венгерско-тюркское энергетическое сотрудничество стало еще более успешным", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Габале проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств.

Заседание проходит в рамках 12-го саммита Совета глав государств ОТГ, который также состоится в Габале.