В Баку прокомментировали информацию о сносе архитектурного здания

Жилой дом, построенный в 1903 году по ул. Рзы Гулиева, дом 4 в Баку, включён в список охраняемых государством архитектурных памятников согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года. В связи с этим снос здания не предусмотрен".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре неоднократно подчёркивал, что снос какого-либо архитектурного памятника недопустим.

"Призываем представителей СМИ и пользователей соцсетей воздержаться от распространения необоснованной информации, способной ввести общественность в заблуждение", - говорится в информации Госкомитета.